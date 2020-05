Copa-Video: Schaumige Schüsse

Bei der Copa America, der südamerikanischen Fußball-Meisterschaft, sorgen die Schiedsrichter für Aufsehen. Während der Spiele setzen sie eine kleine Dose ein, mit der sie Schaum auf den Rasen sprühen. Doch was hat es damit auf sich?



Der Schaum soll den Spielern Disziplin beibringen und die Freistoß-Ausführung beschleunigen. Denn die Spieler halten sich, so wie wir es auch aus Europa kennen, fast nie an den vorgeschriebenen Mindestabstand von 9,15 Meter und schummeln sich jedes Mal einige Meter nach vorne.



Dem soll das Spray Abhilfe verschaffen. Der Schiedsrichter markiert mit einer kleinen Spraydose die Stelle, an der der Ball beim Freistoß liegen soll, außerdem zieht er eine Linie, dort, wo sich die gegnerische Mauer aufstellen soll. Nach etwa 20 Sekunden ist der Schaum dann wie von Zauberhand verschwunden und hinterlässt keinerlei Spuren.