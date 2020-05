Constantinis Bekenntnis zu Verlierern

Es gibt sie noch, die theoretische Chance auf die EM-Qualifikation vor den Spielen in Deutschland am 2. September und vier Tage später gegen die Türkei. Deshalb wären Veränderungen im Teamkader nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen durchaus naheliegend.



Doch nicht für Dietmar Constantini. Der Teamchef lässt alles beim Alten und setzt auch beim Qualifikations-Doppelpack auf das in den Ergebnissen gar nicht so Bewährte: "Der Kader ist ein Bekenntnis zu meinen Spielern. Ich will sie nach den Niederlagen nicht strafen." Der einzige Unterschied zum Kader gegen die Slowakei (1:2) ist die vorläufige Reduktion auf 22 Mann, weil der 23. vom letzten Test ( Roman Kienast) am Montag w.o. geben musste. Am Sonntag sollen noch zwei Spieler, die sich aufdrängen, nachnominiert werden.



Ganz sicher nicht zum Team stoßen wird Andreas Ivanschitz, der beim Treffer für Mainz gegen Schalke (2:4) von Teamchef-Assistent Manfred Zsak vor Ort beobachtet wurde. "Jeder Trainer hat seinen Kopf und forciert manche Spieler, andere nicht. Vielleicht hätte sich jemand eine Einberufung verdient, ich sehe aber keinen Grund dafür, etwas zu ändern", erläuterte Constantini den fortgesetzten Verzicht auf den Ex-Teamkapitän.



Mehr Chancen hat Marko Arnautovic, der Constantini angerufen hat ("Mal schauen, ob seine Versprechungen halten") und auf Abruf nominiert wurde. Nur im erweiterten Kader ist auch Liga-Topscorer Roland Linz, dem die geplante Kontertaktik zum Verhängnis wurde. Constantini: "Für einen Strafraumstürmer ist Deutschland auswärts halt etwas anderes als Kapfenberg zu Hause."