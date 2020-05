Constantinis Ablenkungs-Manöver

Hier am Sonnenplateau freilich, da ist der Teamchef noch der Sonnyboy. Die dunklen Wolken über ihm sind verzogen, Constantini strahlt. Er hat das Aufwärmen beendet, jetzt sitzt er auf einer Bierbank und sieht den Allerkleinsten beim Training zu. "Schau, wie die rennen!"



Constantini schätzt die Arbeit mit den Kindern. Etwa weil sie ihn weniger kritisch sehen als so mancher erwachsene Fußballexperte? "Weil sie authentisch sind, oft auch gnadenlos direkt", sagt der Teamchef. "Die sagen, was sie sich denken."



Für ihn macht es keinen Unterschied, ob er nun das Nationalteam oder 6-Jährige trainiert. "Es geht doch immer um gegenseitigen Respekt. Ich kann auch zu Kindern happig sein, wenn sie auf die Schwächeren losgehen", sagt er, "ich habe auch schon Kinder heimgeschickt."



Meist gibt Dietmar Constantini aber den netten Onkel, vor allem dann, wenn die Trainer gegen die Allerkleinsten spielen. "Gegen die 6-Jährigen haben wir nie eine Chance. Wir verlieren ständig", schmunzelt er.



Und trotzdem, die Geister, die er rief, wird er auch hier in Untermieming nicht los. Seit Constantini Teamchef ist, muss er sich auch von den Kleinsten lästige Fragen anhören und sich für seine Aufstellungen rechtfertigen. "Die fragen: Wieso spielt der Ivanschitz nicht? Was ist mit dem Arnautovic?", berichtet Constantini.



Was der Teamchef dann antwortet: "Dann sage ich das, was ich den Zeitungen nicht sage."