Constantini gibt sich selbstkritisch

Und wieder war nach zwölf Minuten alles vorbei. Doch diesmal stand Dietmar Constantini nicht einfach auf und ging, sondern fragte am Ende der Pressekonferenz höflich: "Darf ich jetzt gehen?"



Der Teamchef hatte zuvor auf alle Fragen der Journalisten knapp geantwortet, aber stets die Kontrolle behalten. Auch der abgebrochene Pressetermin bei der Kaderbekanntgabe für die EM-Qualifikation in Deutschland und gegen die Türkei war ein Thema.



Constantini gab sich zu seinem Verhalten nach einer kritischen Feststellung eines Online-Journalisten selbstkritisch: "Es ist nicht okay, wenn der Teamchef einfach geht. Ich habe wahrscheinlich die falsche Reaktion gezeigt, aber es gibt Schlimmeres." Zu den ausfälligen Äußerungen seiner Assistenten Zsak und Wohlfahrt am Ende der PK meinte Constantini: "Das ist aufgebauscht worden."



ÖFB-Präsident Windtner kündigte ein "sehr ernsthaftes Gespräch" an und kam deshalb ebenso wie Sportdirektor Ruttensteiner bereits zu Beginn des Teamcamps ins Avita-Hotel nach Bad Tatzmannsdorf.