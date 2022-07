ECL-Quali live: So steht es bei Lechia Gdansk gegen Rapid Wien

Hexenkessel in Polen

In der Polsat Plus Arena haben mehr als 40.000 Zuschauer Platz. "Es wird sicher ein Hexenkessel, was ich cool finde, weil ein Entscheidungsspiel vor vollem Haus ist mir lieber als vor 500 Fans anzutreten", sagte der Steirer. Sein Team habe in der Vergangenheit genug Entscheidungsspiele gehabt. "Auch die jungen Spieler, deshalb bin ich sehr zuversichtlich", so Feldhofer.

In der 3. Quali-Runde würde dann entweder Aris Limassol (Zypern) oder Neftci Baku (Aserbaidschan) warten.