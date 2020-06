Gastgeber Brasilien eröffnet die "große Show"

Die Fußball-Welt blickt nach Brasilien: Ein Jahr vor der WM im Land der Seleção startet am Samstag der Confederations-Cup mit dem Eröffnungsspiel. Gastgeber Brasilien empfängt dabei im Mané-Garrincha-Stadion der Hauptstadt Brasilia Japan (21 Uhr, live ORF Sport +, Sport1, SRF2).

Der große Pelé ist geradezu elektrisiert: „Es wird eine große Show“, verspricht die Legende für die WM-Generalprobe. Nicht minder euphorisch klingen die Worte von FIFA-Präsident Joseph Blatter: „Es wird ein großartiges Turnier. In England wurde der Fußball erfunden, aber wo der Fußball Tanz, wo Fußball Samba ist, das ist Brasilien.“

Gespannt darf man auch auf die Performance des Rekordweltmeisters sein: Das Team von Trainer Luiz Felipe Scolari steckt mitten im Neuaufbau. Auch die Defensivspezialisten Dante und Luiz Gustavo vom Champions-League-Sieger Bayern München stehen für den Umbruch, der den fünfmaligen Weltmeister im nächsten Jahr zum „Hexacampeão“ führen soll. Und natürlich der 21-jährige Neo-Barcelona-Star Neymar, in den viele Hoffnungen gesteckt werden. „Wir haben etwas verloren, weil wir keine Altstars mehr in der Auswahl haben. Aber wir haben an Stärke gewonnen durch die Jungen“, sagt Scolari.

Weitere Teilnehmer in Brasilien sind: Mexiko und Italien (Gruppe A) sowie Spanien, Uruguay, Tahiti und Nigeria (Gruppe B).