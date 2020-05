Clásico im Cup-Halbfinale

Im Halbfinale um den spanischen Cup kommt es zu einer weiteren Auflage des "Clásico" zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Titelverteidiger Barca setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Málaga mit 4:2 (1:1) durch. Im ersten Treffen hatten sich die beiden Teams 2:2 getrennt. Meister Real Madrid hatte sich bereits am Mittwoch durch ein 1:1 beim FC Valencia (Hinspiel: 2:0) für die Vorschlussrunde qualifiziert.

Andres Iniesta (76.) und Lionel Messi (80.) sorgten in Málaga mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Zuvor hatten Pedro (8.) und Gerard Piquet (49.) für die Gäste getroffen, Joaquin Sanchez (12.) und dem ehemaligen Bayern-München-Profi Roque Santa Cruz (68.) gelangen jeweils zweimal der Ausgleich.

Das zweite Halbfinale bestreiten Atlético Madrid und der FC Sevilla. Atlético genügte nach dem 2:0-Hinspielerfolg gegen Betis Sevilla ein 1:1 in der zweiten Begegnung. Betis' Stadtrivale FC Sevilla hatte sich am Mittwoch gegen Real Saragossa mit 4:0 durchgesetzt (Hinspiel: 0:0). Die Halbfinal-Hinspiele findet am 30. und 31. Januar statt, die Rückspiele sind für den 27. und 28. Februar terminiert.