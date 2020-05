CL: Viktoria Pilsen freut sich auf Barca

Es sind zwei Pflichtübungen zu erledigen für die Großen der Gruppe H: Titelverteidiger Barcelona empfängt Viktoria Pilsen, der AC Milan tritt in San Siro gegen BATE Borisow an, den Play-off-Bezwinger von Sturm Graz.



Für den Champions-League-Debütanten aus Tschechien ist der Auftritt gegen Barça nach dem 0:2 in Mailand ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Vereins, der heuer 100 Jahre alt wird. Allerdings wird auch in Katalonien wohl nicht viel zu holen sein. Barcelona will als erster Klub die Trophäe zwei Mal hintereinander gewinnen, seit elf Heimspielen in der Champions League ist die Mannschaft unbesiegt.



Nicht ganz so eindeutig ist die Ausgangsposition zwischen Milan und Borisow. Die Italiener haben nur zwei der vergangenen neun CL-Spiele gewonnen.