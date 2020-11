CL-Spiel in München: Salzburgs Kurztrip ins nächste Debakel?

Alle anderen Spieler, darunter auch Zlatko Junuzovic, sollten für die schwierigste aller möglichen Aufgaben in der Champions League bereit sein. Bayerns Siegesserie in der Königsklasse beträgt nun schon 15 Spiele, das sind fünf mehr als der nächstbeste Klub hat. Vergangene Saison lieferte Salzburgs Gegner mit sechs Siegen und 24 Toren die beste Gruppenphase der Vereinsgeschichte ab. Nach drei von sechs Spielen sind es heuer drei Siege und zwölf Tore. An Unterhaltungswert fehlt es also nicht. Und so gehört Trainer Hansi Flick zu den wenigen Personen, die am 6:2 in Salzburg vor drei Wochen nur begrenzt Freude hatten: „Für die neutralen Zuschauer war es sicher ein Top-Spiel, aber für uns Trainer nicht.“