CL: Ronaldo provoziert nach der Pleite Atletico-Fans

Cristiano Ronaldo hatte am Mittwoch nicht seinen Tag. Seine Rückkehr nach Madrid war nicht von Erfolg gekrönt, ausgerechnet gegen Atletico, den Stadtrivalen seines ehemaligen Klubs Real, setzte es eine bittere 0:2-Niederlage. Das Champions-League-Viertelfinale ist für den Superstar und sein Juventus in weite Ferne gerückt, denn gegen die defensivstarken "Rojiblancos" wird die Aufholjagd im Rückspiel vor eigenem Publikum ein schwieriges Unterfangen.

Ronaldo wurde am Mittwochabend wie erwartet über die gesamte Spielzeit ausgepfiffen. Am Portugiesen gingen die Anfeindungen des Atletico-Anhangs allerdings nicht spurlos vorbei. Bereits während des Matches streckte er alle fünf Finger seiner rechten Hand gen Publikum aus - als Erinnerung an die fünf Champions-League-Titel, die er in seiner Karriere gewonnen hat. Genau dieselbe Geste machte CR7 nach dem Match auch in der Mixed Zone.