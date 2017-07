CL-Quali: Salzburg gegen Rijeka oder New Saints

Red Bull Salzburg kennt den möglichen Gegner in der dritten CL-Quali-Runde: Der österreichische Meister trifft, wenn gegen Hibernians aus Malta nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel der wahrscheinliche Aufstieg gelingt, entweder auf den kroatischen Meister HNK Rijeka (mit Ex-Austrianer Alexander Gorgon) oder auf die New Saints aus Wales. Rijeka hatte das Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

The official result of the #UCL third qualifying round draw... pic.twitter.com/OoYSPLc7QH — Champions League (@ChampionsLeague) July 14, 2017

Auch die Gegner der drei übrigen österreichischen Vertreter im Europacup werden heute ausgelost: Ab 13.00 Uhr findet die Auslosung für die Europa League statt. Während Sturm Graz und Altach nach den Rückschlägen am Donnerstag um den Aufstieg zittern müssen, steigt die Wiener Austria erst in der nächsten Runde in den Bewerb ein.