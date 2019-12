CL live: So geht Salzburg in das Spiel gegen Liverpool

Mit dem "Wunder von Wals-Siezenheim" will sich Salzburg am Dienstag ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League katapultieren. Nur ein Heimsieg gegen Titelverteidiger Liverpool bringt den Aufstieg in Gruppe E. Klar ist: Salzburg, das zumindest fix in der K.o.-Phase der Europa League steht, hat nichts zu verlieren, Liverpool hingegen alles. Die Elf von Jürgen Klopp wäre der erste Titelverteidiger seit Chelsea 2012/13, der bereits in der Gruppenphase stolpert.