CL-Halbfinale: Roms Gladiatoren hoffen auf das nächste Wunder

Vor seiner Rückkehr zu seinem Ex-Verein AS Roma wurde Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah von einer Ehrung zur nächsten gereicht. Nach seiner erstmaligen Wahl durch die Professional Footballers’ Association (PFA) ist er auch von der Football Writers’ Association (FWA) zu Englands Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 25-jährige Ägypter, 43-facher Saisontorschütze für die Reds, setzte sich in der Wahl knapp vor dem Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City durch.

Beste Motivation also vor dem Champions-League-Semifinal-Rückspiel in Rom, wo Liverpool das 5:2 aus dem Hinspiel verwalten muss, um ins Endspiel einzuziehen. Mohamed Salah erhielt in Rom einen eigenen Leichwächter zur Seite gestellt.

„Das sind unglaubliche wichtige Nachrichten für uns“, sagte Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Er meinte damit nicht den am Montag bekannt gewordenen Abgang seines Co-Trainers Zeljko Buvac, sondern den neuen Vertrag, den Angreifer Roberto Firmino schon am Sonntag unterschrieben hatte. „Das ist wirklich cool, weil es sich positiv auf andere Spieler auswirken kann“, erklärte Klopp. Natürlich ist seine Mannschaft Favorit auf den Finaleinzug. Liverpool hat jedenfalls beste Karten auf das erste Endspiel in der Champions League seit elf Jahren. „Wir haben die Basis dafür geschaffen, jetzt müssen wir es zu Ende bringen.“

Überlagert wird die sportliche Situation vom Thema Sicherheit. Mit besonderen Vorkehrungen hat sich die Stadt auf 70.000 hochemotionale Fans vorbereitet, rund 5000 aus Liverpool. Roma-Präsident Jim Pallotta mahnte mit Blick auf die Krawalle vor einer Woche in Liverpool, es gehe bei den Spielen „nicht um Leben und Tod“.