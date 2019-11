CL-Gruppenphase live: Salzburg bei Napoli unter Zugzwang

Red Bull Salzburg hat am Dienstag-Abend in der Champions-League noch einmal die Chance, ins Rennen um den Achtelfinal-Einzug einzugreifen. Die Salzburger müssen dafür in Gruppe E allerdings beim favorisierten Tabellenführer SSC Napoli reüssieren. Selbst ein Remis in Italien könnte bei vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter zu wenig sein.