CL-Ausschluss: Fenerbahçe wehrt sich

Insgesamt 30 Spieler und Funktionäre waren in den vergangenen Wochen und Monaten in Haft genommen worden, darunter auch Fenerbahçes Klubchef Aziz Yildirim. Der türkische Verband hat zudem weitere Konsequenzen gezogen und wird den Meister künftig im Play-off-Modus ermitteln. "Das Play-off-System wird schon in der Saison 2011/'12 in Kraft treten", betonte Verbandspräsident Mehmet Ali Aydinlar.



Fenerbahçes Platz in der Champions League nimmt in diesem Jahr jedenfalls Trabzonspor ein. Der Vizemeister hatte in der dritten Qualifikationsrunde gegen Benfica Lissabon den Kürzeren gezogen und wurde in die Europa-League-Play-offs (Gegner Bilbao) verwiesen. Die Spanier werden nun den Platz in der Europa League einnehmen. Das für Donnerstag angesetzte Play-off-Rückspiel zwischen beiden Klubs wurde abgesagt.