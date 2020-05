Chaotische Erste-Liga-Reform

In der Causa Ligareform ist das Chaos eineinhalb Jahre vor dem geplanten Termin perfekt. Nachdem sich die Bundesliga-Klubs am Donnerstag gegen eine Vergrößerung der zehn Klubs umfassenden zweithöchsten Spielklasse ausgesprochen hatten, beschloss das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) am Freitag gegen die Stimmen der Bundesliga, dass es ab der Saison 2014/’15 den Direktaufstieg zwischen dritter und zweiter Leistungsstufe geben wird.

Wie das allerdings funktionieren soll, kann zum momentanen Zeitpunkt niemand sagen. Sollen künftig drei der zehn Vereine aus der Erste Liga absteigen? Oder gibt es künftig statt drei nur mehr zwei Regionalligen? Oder wird es gar eine bundesweite dritthöchste Spielklasse geben?

Wenigstens wiesen sowohl der ÖFB als auch Bundesliga am Freitag in kurz hintereinander verschickten Aussendungen darauf hin, dass es bezüglich dieser Thematik weiterführende Gespräche geben werde.

Das ÖFB-Präsidium hat übrigens auch beschlossen, dass die Beschränkung der Spielberechtigung von Nicht-Österreichern im Amateurbereich ab 1. Juli 2013 aufgehoben wird.