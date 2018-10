Ronaldos emotionales Wiedersehen mit dem Ex

Cristiano Ronaldo ist bereit. Für seine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Mit Juventus Turin gastiert der Superstar in der Champions League im Old Trafford. Bei Manchester United startete der heute 33-Jährige seine Weltkarriere.

Mit zwei Siegen in zwei Spielen ist Juve programmgemäß in die Gruppenphase gestartet. Ronaldo saß beim 3:0 gegen die Young Boys Bern eine Ein-Spiel-Sperre ab. Dem Comeback in Manchester (20.45 Uhr/live Sky Sport) steht nichts im Weg. Als der Portugiese zuletzt im März 2013 in einem Pflichtspiel im Old Trafford zu Gast war, schaffte er mit Real den Aufstieg ins Viertelfinale. Damals war Jose Mourinho sein Coach bei den Madrilenen. Nun steht sein Landsmann beim Gegner an der Seitenlinie.

Der als 18-Jähriger nach Manchester gewechselte Ronaldo erzielte für die „Red Devils“ 118 Tore, gewann mit dem Klub dreimal die Premier League und einmal die Champions League. Vor fünf Jahren wurde er bei seiner Rückkehr bejubelt. Mourinho erwartete einen motivierten Ronaldo. „ Cristiano ist weiter ein Top-Spieler. Ich denke, ihm gefällt es, hierher zurückzukommen. Aber natürlich wird er versuchen, seine Arbeit zu erledigen“, betonte Uniteds Trainer im Vorfeld der Partie.