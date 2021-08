CL-Play-off live: So steht es bei Salzburg gegen Bröndby

Es ist das bisher wichtigste Spiel der Saison. Meister Red Bull Salzburg empfängt am Dienstag-Abend (21.00 Uhr/live Sky) im Play-off-Hinspiel um den Einzug in die Champions League Bröndby IF. Die Salzburger wollen zum dritten Mal in Serie in die Gruppenphase der "Königsklasse", die Favoritenrolle nehmen sie aber nur ungern an. Trainer Matthias Jaissle sprach von "zwei Spielen auf Augenhöhe". Dabei befindet sich sein Ex-Klub in einer sportlichen Krise.