Champions League: Neymar fehlt trotz Gnadenakt

Die Bayern sind ohne David Alaba Favorit

Vorsicht geboten, verlieren verboten. Zum Auftakt darf sich das deutsche Duo mit österreichischer Beteiligung – Bayern München und Bayer Leverkusen – keinen Fehlstart erlauben. Gegen Roter Stern Belgrad (21 Uhr/Sky) in der Gruppe B wollen die Startspezialisten des FC Bayern ohne den verletzten David Alaba den 16. Auftaktsieg in der Königsklasse nacheinander landen, Bayer Leverkusen mit Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic empfängt zur gleichen Zeit in der Gruppe D Lokomotive Moskau (DAZN).

Wie der FC Bayern will sich auch Leverkusen zum Start die ersten drei Punkte und Selbstvertrauen holen. Es folgen nämlich die schweren Partien bei den Favoriten Juventus Turin und Atlético Madrid. Der russische Pokalsieger Lokomotive Moskau gilt in der BayArena als Außenseiter, der bezwungen werden muss, soll das Achtelfinale nicht gleich in weite Ferne rücken.

Schöne Erinnerungen

Die Ex-Austrianer Leovac, Dilaver sowie die Coaches Bjelica, Poms und Mayer rechnen sich in Diensten von Dinamo Zagreb doch einiges in ihrer Gruppe aus. Zum Start braucht es wohl einen Heimsieg gegen Atalanta Bergamo, möchte man in der Gruppe mit Manchester City und Donezk um den Aufstieg rittern. Bjelica fühlt sich an den Herbst 2013 erinnert, als er mit der Austria in Europa auftreten durfte. „Seit sechs Jahren habe ich die Champions League nicht live gesehen, endlich ist es wieder so weit.“

Glückwünsche gab es per SMS auch von der Austria-Führung.