Der Portugiese Jose Mourinho war kein großer Fußballer, aber gegen seinen Landsmann Leonardo Jardim war er ein Meister des fußballerischen Fachs. Star-Trainer Mourinho kickte immerhin in der zweithöchsten Liga. Jardim hingegen kann auf keinerlei Erfahrung als Fußballprofi zurück greifen.

Und dennoch gilt er als Shootingstar unter Europas Erfolgstrainern. Während der 54-jährige Mourinho mit Manchester United in der Europa League kickt, steht der 42-jährige Jardim mit Monaco in der Champions League.

Jardim wurde in Barcelona geboren, aber nicht in Spanien, sondern in Venezuela. Der Sohn portugiesischer Auswanderer kehrte aber bald in die Heimat seiner Eltern zurück, verbrachte Kindheit und Jugend auf der Insel Madeira – wie auch Portugals Superstar Cristiano Ronaldo.

Foto: REUTERS/Lee Smith Jardim schaffte es aber nie zu den Profis, seine Liebe zum Fußball lebte er schon früh als Trainer aus. Mit 24 Jahren war er jüngster Portugiese, der die UEFA-Pro-Lizenz erlangte, die höchste Ausbildung in Europas Trainerwesen. 2011 durfte er den ersten Erstligisten trainieren und führte Underdog Braga auf Rang drei in Portugal. Er überwarf sich allerdings mit dem Klubchef. Ebenso auf seiner nächster Trainierstation: Olympiakos Piräus verließ er, als der Klub zehn Punkte Vorsprung hatte. 2013 übernahm er bei Sporting Lissabon eine Mannschaft voller junger Eigenbauspieler und wurde Zweiter. Rui Patrício, Cédric, Adrien Silva, William Carvalho – sie konnten sich unter Jardim etablieren und wurden mit Portugal Europameister.

Fader Start

2014 holte der Russe Dmitri Rybolowlew, der den AC Monaco im Dezember 2011 übernommen hatte, Jardim nach Frankreich. Monaco hatte in diesem Sommer James Rodríguez für 80 Millionen an Real Madrid verkauft, und Falcao wurde Ende August an Manchester United verliehen. Aber Jardim hatte Vertrauen in die noch verbliebenen Spielern.

Das Engagement von Jardim war nicht unumstritten, denn er verzichtete auf das schöne Spiel. Nach einem halben Jahr schrieb ein französischer Fußballexperte: "Er hat eine neue Taktik erfunden – die Chloroform-Taktik. Es ist unmöglich, ihnen zuzusehen. Die Fans sterben vor Langeweile." In der Champions League warf Monaco im Achtelfinale Arsenal aus dem Bewerb und schied im Viertelfinale gegen Juventus nach 0:0 und 0:1 aus.

Foto: APA/AFP/YANN COATSALIOU Jardim hatte Erfolg, was dem Klubchef wichtiger war als das schöne Spiel. Monaco verkaufte im Sommer 2015 munter weiter: Anthony Martial zu Manchester United, Layvin Kurzawa an Paris SG, Geoffrey Kondogbia an Inter Mailand und Yannick Carrasco zu Atlético Madrid.

Und dennoch schaffte es Jardim wieder, eine konkurrenzfähige Truppe zusammen zu stellen. Und Saison für Saison wurde auch das Spiel attraktiver. Keine Rede mehr on Chloroform. Aufputscher sind angesagt – 76 Tore hat Monaco diese Saison in 26 Spielen erzielt. Und wieder ist die Mannschaft gefragt, 16 Spieler haben zumindest ein Tor erzielt. Stürmer Kylian Mbappe steht auf den Wunschlisten der europäischen Topklubs.

Derzeit liegt Monaco in der Liga auf Platz eins vor Paris SG, der Millionärstruppe, die zuletzt vier Mal in Folge den Titel geholt hat. Monaco wurde zuletzt im Jahr 2000 Meister. Vielleicht gibt es im Sommer Meisterschaft Nr. 8 in der Klubgeschichte.