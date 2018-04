Champions League: Live-Spielstände im Viertelfinale

Am Dienstag haben der FC Bayern und Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale den Grundstein für den Einzug in die Runde der letzten vier gelegt - am Mittwoch könnten ebenfalls zwei Vorentscheidungen fallen. In England und Spanien warten aber zwei Partien mit unterschiedlicher Ausgangsposition auf die Fans - während der designierte spanische Meister Barcelona gegen die AS Roma der klare Favorit ist, treffen mit Liverpool und Manchester City zwei Teams mit Torgarantie aufeinander.