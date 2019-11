Champions League live: So steht es bei Real, Bayern und Co.

Der Dienstag-Schlager der Champions-League lautet Real Madrid - Paris Saint-Germain ( PSG). Erklärtes Ziel des Rekordsiegers aus Spanien sind dabei drei Punkte, mit denen man nach PSG den vorzeitigen Aufstieg ins Achtelfinale fixieren würde. Zudem sinnt Real nach der blamablen 0:3-Auftaktniederlage Mitte September gegen Frankreichs Meister auf Revanche.

Das zweite Topspiel des Tages steigt in Turin, wo Juventus den spanischen Vizemeister Atletico Madrid empfängt und bereits den Sieg in der Gruppe D fixieren könnte. Schon zwei Stunden zuvor (18.55) gastiert in diesem Pool Bayer Leverkusen bei Lok Moskau. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger, der am Samstag gegen Freiburg wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, trat die Reise nach Russland zwar an, sein Einsatz ist aber noch offen.