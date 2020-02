Champions League live: Früher Schock für Liverpool in Madrid

Titelverteidiger Liverpool gastiert am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid. Damit kehren die Reds an die Stätte ihres großen Triumphs zurück, gewannen sie doch am 1. Juni des Vorjahres im Stadion Wanda Metropolitano der spanischen Hauptstadt mit einem 2:0-Finalerfolg über Tottenham Europas Königsklasse.

"Es ist ein positives Gefühl, wenn wir an den Ort denken", betonte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor dem Abflug nach Madrid. Im zweiten Dienstag-Match empfängt Borussia Dortmund Frankreichs Meister Paris Saint-Germain, der zuletzt drei Mal en suite im Achtelfinale scheiterte. Die Rückspiele finden erst am 11. März in Liverpool bzw. Paris statt.