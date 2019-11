Champions League live: Salzburg-Startelf ohne Haaland

"Wir brauchen die drei Punkte!" Mit einem klaren Ziel ist Salzburg-Trainer Jesse Marsch am Dienstag zum fünften Champions-League-Gruppenspiel nach Genk geflogen. Nur ein Sieg beim belgischen Meister am Mittwoch (21 Uhr) hält die Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League am Leben. Aber auch Genk muss gewinnen. Denn nach der 2:6-Niederlage Mitte September im ersten Gruppenspiel in der Red-Bull-Arena braucht die Mannschaft von Neo-Trainer Hannes Wolf unbedingt drei Punkte, um Salzburg noch von Platz drei verdrängen zu können.

Remisiert Österreichs Meister, dann steht fest, dass man im Europacup überwintern und im Frühjahr in der Zwischenrunde der Europa League dabei sein wird. Die Chance auf ein Finalspiel am 10. Dezember gegen den FC Liverpool um den Einzug in das Champions-League-Achtelfinale wäre dann allerdings verspielt.

Torjäger Erling Haaland steht nach überstandenen Knieproblemen wieder zur Verfügung - allerdings nicht in der Startelf. Der Norweger nimmt vorerst auf der Bank Platz. So sieht die Aufstellung von Salzburg aus: