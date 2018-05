Champions League live: Roma - Liverpool 1:2

Tore:

0:1 - Mane (9.)

1:1 - Milner (ET, 15.)

1:2 - Wijnaldum (25.)

Die Aufstellungen:

Roma: Alisson- Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Nainggolan - Schick, Dzeko, El Shaarawy

Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson – Wijnaldum, Henderson, Milner – Salah, Firmino, Mane

Heute Abend wird in Rom der Finalgegner von Real Madrid ermittelt. Klar im Vorteil ist nach dem 5:2 aus dem Hinspiel der FC Liverpool, doch gewarnt sind die Engländer spätestens nach dem Viertelfinale. Zur Erinnerung: In diesem setzten sich die Römer trotz eines 1:4 in Barcelona gegen den Titelanwärter durch.