Der letzte Achtelfinal-Teilnehmer der Champions-League wird am Mittwoch in Kiew ausgespielt. Schachtjor Donezk und Olympique Lyon kämpfen im direkten Duell um den Einzug in die K.o.-Phase, den Franzosen reicht dabei ein Punkt. In allen anderen Gruppen sind die wesentlichen Entscheidungen bereits vor dem letzten Spieltag der Königsklasse in diesem Jahr gefallen.