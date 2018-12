Champions League live: Die Spielstände am Dienstag

In der Premier League an die Spitze vorgestoßen, droht Liverpool in der Königsklasse das vorzeitige Aus. In der " Todesgruppe" der Champions League stehen die Reds am Dienstagabend (21.00 Uhr/live DAZN) am letzten Spieltag der Gruppenphase vor einem Pflichtsieg gegen Napoli. Die Italiener haben vor dem Hit an der Anfield Road drei Zähler Vorsprung auf Liverpool und das Hinspiel mit 1:0 gewonnen.

Ein 1:0 würde den Engländern (6 Punkte) nun reichen, bei einem Auswärtstor des Serie-A-Zweiten (9) wäre ein knapper Erfolg für die Roten zu wenig. Paris Saint-Germain (8) muss ebenfalls erst den Sprung ins Achtelfinale fixieren, Frankreichs in der Gruppe zweitplatzierter Meister muss dafür in Belgrad bei Roter Stern siegen. Ein Unentschieden beim Schlusslicht könnte für PSG zu wenig sein. Halten alle drei Kontrahenten dann bei neun Zählern, kommt es auf das Resultat in Anfield an.