Champions League live: Countdown zu Salzburg - Napoli

29.520 Zuschauer – wie schon beim Champions-League-Auftakt gegen Genk vor fünf Wochen prangt auch beim dritten Spiel der Gruppe E gegen SSC Napoli das Schild „Ausverkauft“ über den Kassen der Red-Bull-Arena vor den Toren Salzburg. Aber nicht alle Zuschauer, die Karten gekauft hatten, konnten das gestrige Gruppenspiel der Champions League auch sehen. Pech hatten rund 100 Napoli-Fans. Sie konnten am Mittwoch nicht nach Wien fliegen. Ihr Easyjet-Flug vom neapolitanischen Flughafen Capodichino nach Wien-Schwechat am frühen Morgen wurde gecancelt. Die Tifosi wollten in Wien Autos mieten, um Salzburg zu erreichen. Sie mussten jedoch auf ihre Pläne verzichten, berichteten neapolitanische Medien. Auch jene Napoli-, aber auch Salzburg-Fans, die am Mittwoch mit dem Zug aus dem Osten Österreichs zum Champions-League-Hit mit dem Bahn anreisen wollten, hatten große Probleme. Durch ein technisches Gebrechen am Bahnhof St. Pölten stand der Zugverkehr von Wien stundenlang nach Salzburg still.