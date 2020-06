Knapper Real-Sieg gegen Bayern

War da ein Bayer mehr auf dem Platz? Musste Real Madrid einen Spieler vorgeben? Die Fans im ausverkauften Bernabeu-Stadion staunten nicht schlecht. Real Madrid stand im eigenen Stadion unter Dauerdruck, kam in den ersten 15 Minuten nicht einmal zum Kontern, jeder Ball schien von einem der deutschen Spieler wie magisch angezogen zu werden.

74 Prozent Ballbesitz gaben zur Halbzeit statistisch klar Auskunft über den Charakter des Spiels, auch dass es nach einer halben Stunde 7:0 für die Bayern stand – allerdings nur an Eckbällen. Doch Statistik ist kein guter Ratgeber punkte Ergebnis. Denn Real führte zur Pause mit 1:0. Und das ging so: Pepe blockte im Strafraum einen Schuss von Kroos. Danach ging es sehr, sehr schnell. Fabio Coentrao sprintete halblinks in den Strafraum der Bayern, Boateng und Dante konnten seinen Querpass nicht blocken. Auch der in die Mitte geeilte David Alaba kam zu kurz, weshalb in der Mitte Benzema nur noch den Fuß hinhalten musste, Real führte nach 19 Minuten.

Die Bayern versuchten es vor allem über die Seiten. Auf rechts wartet Robben stets an der Seitenlinie auf den weiten Querpass von Kross. Auf links durfte Alaba immer tief in den Strafraum vordringen, oft gar tiefer als sein Kumpel Ribéry. Alaba musste aber auch nicht auf den schnellen Gareth Bale aufpassen. Der war nach Erkrankung geschwächt, nahm nur auf der Bank Platz. Isco kam für den Waliser in die Startelf, Angel di Maria wechselte auf rechts.

Der Real-Anhang durfte endlich wieder Cristiano Ronaldo bejubeln. Der Portugiese spielte erstmals seit 2. April wieder, als er gegen Dortmund verletzt ausgeschieden war. Er fand die nächste sehr gute Chance vor, knallte nach einem Konter den Querpass von Benzema übers Tor. Die dritte gute Chance fand wieder ein Madrilene vor, aber Di Maria schoss halbrechts über die Latte (41.).