Champions League live: So steht's bei Lok Moskau gegen Salzburg

Serienmeister Salzburg will in seinem vorletzten Gruppenspiel der Champions League die minimalen Chancen auf den Achtelfinal-Einzug wahren. Mit einem Sieg bei Lok Moskau am Dienstag-Abend (18.55 Uhr/Sky) können die "Bullen" zudem im Rennen um den wichtigen dritten Platz vorbeiziehen. In der russischen Hauptstadt erwartet die Salzburger ein gefährliches Vabanquespiel gegen einen Remis-König, der bisher kaum zu bezwingen war.