CL-Kracher live: So steht es bei Bayern gegen Salzburg

Auch die völlig verpatzte Generalprobe beim 1:3 am Wochenende gegen Sturm Graz soll für das Team lehrreich sein. Bayern liegt in Gruppe A mit drei Siegen ohne Punktverlust in Front und hätte mit einem Dreier das Achtelfinalticket fix. Salzburg hält bei einem Zähler, davor liegen Lok Moskau (2) und Atletico Madrid (4). Der ohnehin nicht erwartbare Aufstieg ist in weite Ferne gerückt, Punkte wären aber nicht zuletzt im Hinblick auf den Kampf um Platz drei und den Umstieg in die Europa League von großer Bedeutung.