Drei Wochen musste Aleksandar Dragovic zuletzt aufgrund einer Sehnenverletzung im Oberschenkel pausieren. Bei seinem Comeback am Freitag in der Bundesliga gab es einen 3:1-Sieg in Augsburg. "Das Comeback ist gelungen, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich in der Champions League nachlegen kann", sagt der 25-Jährige zum KURIER.

17 Mal durfte der 54-fache Teamspieler bisher in der Königsklasse auflaufen. Acht Spiele für Basel, acht für Kiew und einmal für Leverkusen. Ob es heute im Heimspiel gegen Atlético Madrid im Achtelfinal-Hinspiel den 18. Einsatz gibt? "Das weiß ich noch nicht. Ömer Toprak war am Freitag gesperrt und kehrt jetzt zurück", sagt Dragovic. Der türkische Teamspieler ist gesetzt, neben ihm hat Trainer Roger Schmidt die Wahl zwischen Dragovic und dem Kroaten Tin Jedvaj. Der vierte Innenverteidiger im Bunde, Jonathan Tah, fehlt mit einem Muskelfaserriss.

Leverkusen ist gegen Vorjahresfinalist Atlético Außenseiter. Dragovic: "Das ist eine der besten Mannschaften der Welt. Gegen Stürmer wie Torres oder Griezmann würde ich mich gerne behaupten."

Reservist

Julian Baumgartlinger kann das eher nicht, obwohl der Einsatz von Kapitän Lars Bender im defensiven Mittelfeld fraglich ist. Baumgartlinger hat unter Roger Schmidt derzeit keinen leichten Stand. Kevin Kampl und Charles Aránguiz schon eher. Der 29-Jährige hofft aber zumindest als Joker auf seinen sechsten Einsatz in der Königsklasse.

Österreichs Rekordmann in der Champions League ist David Alaba mit 57 Einsätzen. Es folgt Tomislav Kocijan mit 24 Partien.