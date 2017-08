Champions League: Das sind die Gruppen

Die Auslosung für die Gruppenphase der UEFA Champions League am Donnerstag in Monaco hat für einige spannende Lose gesorgt. So trifft etwa David Alaba mit Bayern München auf Großeinkäufer Paris Saint-Germain mit Superstar Neymar. In Gruppe D kommt es zum Spitzenduell zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund. Der Champions-League-Neuling RB Leipzig mit Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Stefan Ilsanker und Trainer Ralph Hasenhüttl bekommt es in Gruppe G mit dem AS Monaco, FC Porto und Besiktas mit einer durchaus schlagbaren Gruppe zu tun.

Die Hammer-Gruppe des diesjährigen Turniers ist aber die Gruppe B. Neben Bayern München und Paris Saint-Germain sind dort auch der RSC Anderlecht und Celtic Glasgow vertreten. Auch die Gruppe D mit Juventus, Barcelona, Olympiakos Piräus und Sporting Lissabon verspricht Spannung.