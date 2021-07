Champions League: Besiktas steht in K.o.-Phase

Besiktas Istanbul hat am Dienstag den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League geschafft. Die Türken trennten sich im fünften Spiel der Gruppe G zu Hause vom FC Porto mit 1:1 und brachten mit nun elf Punkten auch vorzeitig den Gruppe-G-Sieg unter Dach und Fach. Porto hält bei sieben Zählern und bleibt vor der letzten Runde am zweiten Aufstiegsrang.

RB Leipzig (4) konnte mit einem Auswärtssieg bei AS Monaco (2) im Abendspiel zwar nach Punkten mit den Portugiesen gleichziehen, wäre aufgrund des schlechteren direkten Vergleiches aber zurück. Zum Abschluss hat Porto am 6. Dezember Monaco zu Gast, während die Hasenhüttl-Truppe in Leipzig Besiktas empfängt.