Barça siegt in Manchester, Heimerfolg für Juve

Fünf Argentinier standen in Manchester auf dem Platz, die 2014 das WM-Finale absolviert hatten. Am Ende jubelten nur zwei: Messi und Mascherano, weil sie eben für Barcelona spielen. Agüero, Zabaleta und Demichelis, allesamt in Diensten von Manchester City, mussten eine 1:2-Niederlage im eigenen Stadion hinnehmen.

Nach nur 30 Minuten war das Achtelfinal-Duell praktisch zugunsten der Katalanen entschieden. Luis Suarez zeigte gleich zwei Mal Biss, diesmal ausnahmsweise nicht bei einem Gegenspieler. In der 16. und 30. Minute schlug der Stürmer aus Uruguay zu und brachte Barça 2:0 in Front. ManCity schien geschockt und von der Rolle, hatte dem kontrollierten Spiel der Gäste nicht viel entgegen zu setzen.

Erst nach dem Wechsel zeigten die Engländer eine Reaktion, kamen durch Agüero und Dzeko auch zu Chancen, allein die Verwertung blieb aus. Vorerst. Denn Agüero bestrafte die Lässigkeit von Barcelona mit dem 1:2 und schloss einen tollen Spielzug energisch ab (69.). Als man eine Trendwende erwarten durfte, wurde Clichy ausgeschlossen. Dank der Überzahl fand Barcelona zurück ins Spiel, Messi vergab in der Nachspielzeit sogar einen Elfmeter. Dennoch haben die Katalanen vor dem Rückspiel klare Vorteile.