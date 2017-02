Champions League: Barca erlebt in Paris ein Debakel

Es ist die erste Überraschung in der K.o-Runde: Der großen FC Barcelona steht im Achtelfinale vor dem Aus, ging er doch Dienstagabend in Paris unter. 0:4. Die Franzosen boten dabei eine Galavorstellung, gespickt mit Traumtoren, das Viertelfinale ist nun zum Greifen nahe.

Von Beginn an waren sie aggressiver, williger, flotter und effektiver. Zunächst vergaben Cavani und Rabiot noch gute Chancen, doch dann bezwang Di Maria Barcelona-Goalie Ter Stegen mit einem schönen Freistoß zum 1:0 (18.).

Foto: AP/Francois Mori Den Ausgleich hatte Andre Gomes nach Neymar-Vorarbeit auf dem Fuß, es sollte die beste Chance von Barça bleiben.

Foto: REUTERS/Christian Hartmann Noch vor der Pause erhöhte ein stark aufspielender Draxler auf 2:0 (40.), Di Maria erzielte nach dem Wechsel sein zweites Traumtor mit einem feinen Schuss ins lange Eck: 3:0 (55.), Barcelona taumelte, hatte nach einer Stunde nur zwei Torschüsse zu verbuchen. Messi und Suarez kamen überhaupt nicht zur Geltung.

Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE Umso mehr auf der anderen Seite PSG-Torjäger Cavani in der 71. Minute, als er eine Vorlage direkt zum 4:0 verwertete. Barcelona präsentierte sich erschreckend schwach, wurde von Paris über weite Strecken gar vorgeführt, auch wenn man durch Umtiti in der Schlussphase noch einen Kopfball an die Stange zu verzeichnen hatte.

Im Rückspiel reicht ein 5:0 zum Aufstieg. Wohl ein Ding der Unmöglichkeit.

Dortmunder Chancentod

Im zweiten Spiel des Abends verlor Dortmund in Lissabon bei Benfica 0:1. Dabei hätten die Deutschen zur Pause schon führen müssen, Aubameyang und Dembele verjuxten aber Top-Chancen.

Foto: APA/AFP/FRANCISCO LEONG Es kam, wie es kommen musste, Mitroglu staubte nach einem Eckball zum 1:0 ab (48.). Dortmunds Ineffektivität setzte sich fort, als Aubameyang einen Elfmeter verschoss.

Champions-League-Achtelfinale - Hinspiele:

Paris St. Germain - FC Barcelona 4:0

Tore: Di Maria (18., 55.), Draxler (40.), Cavani (71.)

Benfica Lissabon - Borussia Dortmund 1:0

Tor: Mitroglou (48.)

Aubameyang verschießt einen Elfmeter in der 58. Minute.