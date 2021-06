Atlético und Monaco eine Runde weiter

Das Wunder wurde beinahe Realität. Arsenal London unternahm alles, um das Unmögliche tatsächlich zu machen. Am Ende fehlte ein lächerliches Tor. Nach dem 1:3 daheim gewannen die Engländer in Monaco zwar 2:0, doch die Auswärtstor-Regel ermöglichte den Franzosen den Aufstieg ins Viertelfinale. Zum fünften Mal in Folge scheiterte Arsenal im Achtelfinale.

Monaco hatte das erste Spiel in London gegen Arsenal 3:1 gewonnen, eine Aufholjagd der Engländer schien fast ausgeschlossen. Dann dominierte Monaco auch das Rückspiel, hatte gute Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Null zu setzen.

Und dann kam Arsenal. Ausgerechnet mit einem Franzosen. Olivier Giroud traf zum 1:0, das die Londoner quasi wieder zum Leben erweckte. Welbeck und nochmals Giroud hätten vor der Pause erhöhen können, dann wäre es schon viel früher so richtig spannend und lustig geworden. Das wurde es dann erst in der Schlussphase, als Ramsey in der 79. Minute auf 2:0 erhöhte. Trotz Sturmlaufes gelang das dritte Tor aber nicht.