Arsenals Hoffnung ist die Erinnerung

Neun Monate nach dem Triumph im Finale der Champions League kehren die Bayern am Mittwoch (20.45 Uhr, live Sky und ZDF) nach London zurück. Aber nicht nach Wembley, sondern ins Emirates Stadium zum FC Arsenal, den man schon im Vorjahr im Achtelfinale bezwingen konnte. Gutes Omen? Möglich. Vielleicht auch, weil derselbe Schiedsrichter pfeift wie im Finale gegen Dortmund: der Italiener Rizzoli.

„Mit London verbinden wir viel Positives. Da kommen Bilder hoch“, sagt Jérôme Boateng. Doch sollten die Bayern auch das Gesamtbild betrachten. Gegen die Gunners mussten David Alaba und Co. vor einem Jahr mehr zittern als ihnen lieb war. Einem furiosen 3:1-Auswärtssieg folgte eine 0:2-Heimniederlage. Bis zur letzten Minute lag ein weiterer Arsenal-Treffer und ein Aus des späteren Champions in der Luft. Und genau an diesen Strohhalm klammern sich die Londoner heute. „Wir wissen, dass wir sie schlagen können. Vielleicht sind wir deswegen mental in einer besseren Verfassung als letzte Saison“, erklärte Arsenals deutscher Abwehrchef Per Mertesacker.

Das Gefühl, die Bayern schlagen zu können, kennen tatsächlich derzeit nicht viele Teams außer Arsenal und Red Bull Salzburg. In fünf Spielen gab es zuletzt fünf Siege mit nur einem Gegentreffer bei 15 Toren. Im Cup-Viertelfinale gab es zudem ein 5:0 beim HSV. Die Generalprobe des überlegenen Tabellenführers endete am Samstag mit einem 4:0 gegen Freiburg. Aber auch Arsenal tankte viel Selbstvertrauen mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Liverpool im Achtelfinale des FA-Cups. Den Londonern spielt zudem der Ausfall von Bayern-Star Franck Ribéry in die Karten. Auch Xherdan Shaqiri fehlt.

Im zweiten Spiel des Abends empfängt der AC Milan Austrias Gruppengegner Atletico Madrid. Milan-Coach Clarence Seedorf gibt seine Trainerpremiere in der Königsklasse. Sein Widerpart Diego Simeone wird sich wahrscheinlich den Luxus leisten, David Villa und Diego auf die Ersatzbank zu setzen.