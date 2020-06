Alaba träumt vom Duell mit der Austria

Wie oft kommt es vor, dass Austria-Spieler wie Heinz Lindner oder Philipp Hosiner am Dienstag oder Mittwoch Abend vor dem Fernsehapparat sitzen, und David Alaba – ihrem Kollegen aus dem Nationalteam – in der Champions League die Daumen drücken? Regelmäßig. Am Mittwoch Abend hat sich das Blatt gewendet, als Alaba in seinem Haus im Münchner Vorort Grünwald mit seinem Stammverein Austria mitfieberte und sich später über den 2:0-Sieg gegen Dinamo Zagreb im Play-off-Hinspiel freuen konnte.