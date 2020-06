Acht Klubs vor dem Achtelfinal-Einzug

Dortmund stünde bei einem erneuten Sieg gegen Galatasaray schon sicher im Achtelfinale. Die Türken haben fünf ihrer letzten sechs Auswärtsspiele in der Champions League verloren. In Gruppe D könnte die Aufstiegsfrage schon am Dienstag beantwortet werden, wenn Arsenal daheim gegen Anderlecht gewinnt. Dann ginge es in den letzten beiden Spielen noch darum, wer Dritter wird und somit in der Europa League weiterspielen darf.