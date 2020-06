Causa Baumgartner: "Jetzt liegt’s an der Austria"

Spät, aber doch will die Austria ihren Chefcoach für die kommende Saison präsentieren. Der Trainerbank in Wien-Favoriten fehlt als einziger unter den zehn Bundesligisten ihre Besetzung. Nach der gescheiterten Rückholung von Manfred Schmid ist Gerald Baumgartner in der Favoritenrolle. Der Trainer des SKN St. Pölten hat den Zweitligisten über den Cup in den Europacup geführt – ebenso wie ein Jahr davor den Drittligisten Pasching.

In der obersten Spielklasse wäre es für den 49-jährigen Salzburger eine Premiere. Was dafür fehlt, ist eine Einigung zwischen der Austria und dem SKN. Baumgartners Vertrag läuft noch ein Jahr. Da der Ex-Bundesliga-Stürmer am Mittwoch in den Urlaub fliegt, will er am liebsten heute eine Entscheidung.