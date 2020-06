Burgstaller: Dem Schlamassel entkommen

Es war ein klassischer Fehlstart. Kaum zu Rapid gewechselt, zog sich Guido Burgstaller einen Kreuzband-Einriss zu. Vor genau einem Jahr wurde der Kärntner fit, gegen die Admira – dem Gegner im Hanappi-Stadion (Samstag, 18.30 Uhr, Sky live) – gab er am 1. Oktober als Joker sein Debüt und verursachte mit einem unglücklichen Hands im Finish den Elfmeter zum 3:4.

Seither ist es sportlich bergauf gegangen. Der Lieblingsschüler von Trainer Schöttel ist wie in der gemeinsamen Zeit in Wiener Neustadt Stammspieler, wenn auch (oder gerade deshalb?) auf stetig wechselnden Positionen. Beim 3:0 gegen Saloniki war Burgstaller unermüdlich und wichtig. "Damit hat sich der Traum von der Europa League erfüllt, den ich schon beim Wechsel zu Rapid hatte", sagt der 23-Jährige. Als Belohnung wurde der Offensivspieler von Teamchef Koller gegen Deutschland als einziger Vertreter aus der Bundesliga eingesetzt.

Zeitungsinterviews gab er zuletzt trotzdem nicht – denn da war noch etwas. Am 22. Juli wurde Burgstaller bei einer rauschenden Party in Klagenfurt verhaltensauffällig und von der Polizei verhaftet. "Seither bin ich im Kopf stärker geworden. Ich hatte mir dieses Schlamassel zuzuschreiben und hab’ mich selbst herausgezogen", erklärt der Teamspieler im KURIER-Gespräch. Ihm wurde bewusst, was es heißt, als Rapidler wahrgenommen zu werden: "Wenn mir das bei Wiener Neustadt passiert wäre, hätte keine Zeitung darüber berichtet."