Tor aus 70 Metern bei Sturm-Auswärtssieg

Nach der Pause taten die Gastgeber alles, um die Serie zu beenden, drückten vehement auf den Ausgleich. Dabei wurden die Wolfsberger, die mit einem Durchschnittsalter von 28,6 Jahren die älteste Startelf ihrer Bundesliga-Geschichte stellten, zunächst nur bedient gefährlich. Aller Anfang war schwer. Dann ging es rund. In der 62. Minute scheiterte Beichler im Eins-gegen-Eins-Duell an Goalie Kofler. Kurz darauf traf Stankovic die Querlatte. Und Beichler scheiterte abermals. Jetzt war endgültig wieder mehr Schwung in der Partie: Der eingewechselte Wernitznig verfehlte mit einem Schuss nur knapp das Tor. Einen Kopfball von Baldauf parierte der herausragende Grazer Goalie Gratzei. Dafür köpfelte Madl nach einem Konter an die Latte.

Der Anfang war gut für Sturm, so auch das Ende in der 90. Minute: Daniel Offenbacher traf aus rund 70 Metern zur Entscheidung – Kofler eilte aus seinem Tor und bediente den Sturm-Spieler, der den Ball ins Tor hob.