Sturm lässt Altach keine Chance

Sturm Graz hat am Samstag den vierten Sieg in den jüngsten fünf Pflichtspielen gefeiert. Die Steirer setzten sich in der 12. Bundesliga-Runde vor eigenem Publikum gegen den SCR Altach durch Treffer von Roman Kienast (2., 68.) und Michael Madl (11.) beziehungsweise Hannes Aigner (65.) mit 3:1 (2:0) durch, liegen aber in der Tabelle weiterhin nur an der sechsten Stelle.