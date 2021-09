Bundesliga live: So steht es bei Rapid Wien gegen Sturm Graz

Dieser Umstand bringt Trainer Dietmar Kühbauer in eine unangenehme Lage, selbst wenn aufgrund des 2:1 nach Verlängerung im Cup bei der Admira etwas Durchatmen angesagt war. "Wir stehen unter permanentem Druck, was normal ist bei Rapid. Da ist es wichtig, im Kopf klar zu bleiben."

Ein Erfolg über Sturm würde Kühbauers Position festigen, allerdings präsentierten sich die Grazer zuletzt in starker Form. "Es kommt ein Gegner, der es im Moment gut macht, der sich im Sommer sehr gut verstärkt hat und verdient Zweiter ist. Trotz allem haben auch wir eine gute Mannschaft. Es wird ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Wir werden alles aufbieten, was in uns steckt", versprach der Burgenländer.