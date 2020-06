Sperre für Beric und die Fans gegen Altach

Eigentlich steht mit Rapid – Altach am Mittwoch ein echter Schlager auf dem Programm: Der Zweite gegen den Dritten im Duell um den zusätzlichen Champions-League-Startplatz. Die Stimmung im Prater (19 Uhr) könnte aber mau werden. Denn der traditionell gut gefüllte Rapid-Fanblock in den Sektoren C/D ist gesperrt. Das ist die logische Konsequenz aus der Pyro-Show beim Frühjahrsstart gegen Ried, mit der die ursprünglich bedingte Strafe (wegen den Derby-Krawallen aus dem Herbst) schlagend wurde.

Rapid hätte die Sanktionen noch hinauszögern können, zog den Protest aber zurück, sobald das "Hochrisikospiel" gegen Sturm friedlich über die Bühne gebracht worden war. "Die Chancen auf Strafmilderung wären ohnehin gegen Null gegangen", erklärt Vizepräsident und Klubjurist Nikolaus Rosenauer.

Um 15 Euro werden nun im Sektor A den Anhängern aus dem Fanblock Karten angeboten, weil ihre Abos gegen Altach keine Gültigkeit haben. Ob der harte Kern auch kommt, ist fraglich. Denn das Allerheiligste – die Transparente und Fahnen – sollen draußen bleiben. Das Gegenargument der Fanszene: Werden den Kindern im Familiensektor auch die Fahnen abgenommen? Sollte die Liga hart bleiben, werden wohl 2000 bis 3000 Fans nur vor und nicht im Stadion stehen.

Ebenfalls offen ist das Gelingen des geplanten Sicherheitsgipfels am Mittwoch. Die Fanszene fühlt sich von der Exekutive schikaniert und will deshalb nicht mit der Polizei am runden Tisch sitzen.