Große Auftragslage in der Spielpause

Altes Ziel, neuer Trainer, altes Problem: Adi Hütter soll Red Bull in die Champions League führen. In nur sechs Wochen (mit drei Testspielen) muss er seine Spieler kennenlernen. Ende Juli geht die Qualifikation los. Der Urlaub ist kurz, das Programm dicht. Am 16. Juni ist Trainingsstart, auch für die Teamspieler, auf die ja noch Länderspiele warten. "Wir werden uns so vorbereiten, dass wir punktgenau in einer Topverfassung sind", kündigt Hütter an. Ähnliches hatten auch seine Vorgänger gesagt. Trotzdem hatten Giovanni Trapattoni (gegen FC Zürich) und Huub Stevens (gegen Bohemians Dublin) beim ersten Antreten Probleme, Roger Schmidt schied gegen Düdelingen sogar aus.