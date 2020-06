Schiedsrichter Schörgenhofer war der Buhmann

Für Hütter war die Elfmeterentscheidung nach einer Schwalbe des Salzburger Torjägers aber nicht die einzige gravierende Fehlentscheidung von Schörgenhofer. „Mir hat er grundsätzlich nicht wirklich gut gefallen. Er hat glasklare Fehlentscheidungen beim 2:0 für den WAC und bei unserem zweiten Elfmeter getroffen“, meinte Hütter. Kühbauer widersprach da seinem Trainerkollegen. „Unser zweites Tor ist kompensiert worden mit dem ersten Elfmeter. Da musst du schon sehr genau hinschauen, um den pfeifen zu können.“

Das Spiel selbst geriet angesichts der Schiedsrichterleistung, die Fehlentscheidungen vor den beiden Toren waren bei weitem nicht die einzigen von Schörgenhofer, in den Hintergrund, obwohl es durchaus auch Gesprächsbedarf gab.

„Wir haben wirklich eine Topleistung geboten, von der ersten Minute an. Es tut mir leid für meine Mannschaft. Hut ab vor meinen Spielern“, sagte Kühbauer, der mit seiner Defensivtaktik den Salzburgern wie schon beim Hinspiel in Klagenfurt, das der WAC ja 1:0 gewonnen hatte, große Probleme bereitet hat.

„Es war ein glücklicher Punkt. Ich habe den WAC nicht besonders gut gesehen. Sie sind in der Defensive zwar kompakt und sehr gut gestanden, aber nach vorne waren auch sie wenig produktiv. Es war viel Kampf und Krampf, kein hochklassiges Spiel. Für uns war es schwierig, besonders nach dem Rückstand. Es war aber von uns sicherlich keine gute Leistung“, sagte Hütter zum Spiel seiner Mannschaft, der auch nach Gründen für den schwachen Auftritt suchte: „Wenn du international dabei bist, ist das eine ganz andere Belastung. Man hat gesehen, dass wir physisch nicht so spritzig waren wie in Glasgow. Mental habe ich auch nicht gesehen, was ich mir vorgestellt habe. Aber die Mannschaft hat Moral bewiesen und bis zum Schluss alles gegeben, um die Niederlage abzuwenden.“

Dass Salzburg Probleme mit dem Umschalten vom Europacup- in den Bundesliga-Modus hat, ist nichts Neues. Anfang November setzte es nach dem 5:1 bei Dinamo Zagreb ein 1:4 bei Aufsteiger Altach. Aber auch ein anderes Problem wurde am Sonntag offensichtlich: Wenn Salzburg 0:1 in Rückstand gerät, dann tut sich die Mannschaft extrem schwer. Ein einziges Mal wurde so ein Spielstand in einen Sieg verwandelt, nämlich in der Europa League bei Astra Giurgiu (2:1), bei den anderen acht Mal gelang das nicht.