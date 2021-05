Bundesliga-Relegation: Live-Stand bei Klagenfurt gegen St. Pölten

Austria Klagenfurt will nach über zehn Jahren Wartezeit wieder in die höchste Spielklasse, der SKN St. Pölten indes auch das zweite Relegations-Duell in jüngster Zeit gewinnen. Vor dem Hinspiel im Kampf um das Bundesliga-Ticket am Mittwochabend im Wörthersee-Stadion (18.00 Uhr/live Sky) dürfen sich die Niederösterreicher in der Favoritenrolle wähnen. Die Kärntner hoffen nach der erst am Wochenende fixierten Chance naturgemäß auf mehr.