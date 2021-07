Rapid bestätigt gegen Admira den Aufwärtstrend

Rapid kommt immer besser auf Touren. Die Hütteldorfer feierten am Samstag gegen die Admira einen 4:2-Heimsieg, sind damit schon seit sechs Pflichtspielen unbesiegt und tankten Selbstvertrauen für das richtungsweisende Europa-League-Match am Donnerstag im Happel-Stadion gegen Genk.

Trainer Zoran Barisic freute sich vor allem über die Art und Weise, wie der Erfolg zustande kam. Wie schon so oft in dieser Saison drehte Rapid einen Rückstand noch um, und das trotz numerischer Unterlegenheit nach dem Ausschluss von Christopher Dibon in der 47. Minute. "Die Mannschaft hat große Moral gezeigt und bewiesen, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen will", sagte Barisic. Die neuerliche Aufholjagd brachte für den Wiener mehrere Erkenntnisse. "Dass wir nie aufgeben und nie unser Spielsystem verlieren, aber auch noch viel zu lernen haben."

Dibons Platzverweis kam Rapid gar nicht ungelegen, wie Barisic eingestand. "Dadurch hat sich die Admira geöffnet und wir hatten mit unseren schnellen Spielern mehr Räume. Deswegen kann man sagen, dass uns die Rote Karte vielleicht entgegengekommen ist. Trotzdem wollen wir nicht jedes Spiel in Unterzahl beenden", meinte der Coach, dessen Team in dieser Liga-Saison aus den drei Partien mit numerischer Schwächung sieben Punkte holte (0:0 gegen Austria, 4:2 bei Sturm, 4:2 gegen Admira).